Interview: Was ist "Charge Mentale" und warum belastet sie Frauen?

View this post on Instagram

Ca était une source intarissable de discussion dans mon propre couple. Cette question de temps, elle st essentielle car elle est au coeur de la charge mentale. Quand on veut qu'un foyer fonctionne correctement, on se sent obligé.e de faire les choses en avance car on sait qu'on doit réussir à tout caser. Et que personne ne le fera à notre place. Par exemple, on sait qu'il y a le rappel de vaccin, on prend un rendez-vous par rapport à son emploi du temps, souvent on adapte son emploi du temps parce que c'est à tel moment et pas dans trois ans. Quand on fait les courses, c'est tel jour car c'est moins cher, il y a moins de monde, les enfants sont peut être à l'école, et donc c'est à tel moment et pas dans trois ans. C'est la même avec le ménage. Plusieurs fois j'ai entendu " je le ferais quand j'aurais le temps", c'est à dire quand les prix du billets de train seront trop chers, quand le couple d'amis nous attend depuis une heure, quand on est dans un moment de rush, quand on retrouve des mouches qui sortent d'une poubelle. Ce n'est pas une différence biologique, mais une différence d'éducation. Beaucoup de femmes ont été éduquées à prévoir les besoins des autres et à décomposer le temps pour que tout cela paraisse naturel et facile. Mais cela est loin d'être facile et naturelle. Alors réfléchissons aux temps pour que chacune et chacun se sentent responsables et puissent trouver un temps seul.e de qualité. C'est en cultivant le temps qu'on cultive l'amour. #taspensea #chargementale #feminisme