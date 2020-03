Allein in Deutschland 240 Infizierte - ICE in Frankfurt gestoppt

In Deutschland gibt es laut Robert-Koch-Institut vom Mittwochmorgen inzwischen mindestens 240 Menschen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Inzwischen sind alle deutschen Bundesländer betroffen.

Offenbar von Deutschland aus hat sich das Coronavirus nach Polen verbreitet. Der dortige Gesundheitsminister meldete einen ersten Fall. Der Mann hatte sich zuvor in Deutschland aufgehalten.

ICE nach Stuttgart bei Frankfurt gestoppt

Wegen eines Coronavirus-Verdachtsfalls ist in Frankfurt am Main ein ICE gestoppt worden. Das teilte die Bundespolizeiinspektion am Mittwochmittag mit. In dem Zug aus Kiel sollte sich ein Mann mit Verdacht auf das Virus befinden. Der Zug war unterwegs nach Stuttgart, an Bord seien 300 Reisende. Die Polizei hielt ihn am Bahnhof Frankfurt-Süd an.

Die betreffende Person sei im Zug isoliert und das Gesundheitsamt informiert worden. Wann der Zug seine Fahrt Richtung Stuttgart fortsetzen kann, stand laut Bundespolizei am Mittag noch nicht fest.

Lange Schlangen an der Charité - "Corona-Drive" in Gießen und Marburg

Berliner Medien - darunter die BZ - berichten, dass schon am Dienstag Hunderte Menschen, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollten, vor der Charité Schlange standen.

Im hessischen Groß-Gerau wurde laut lokalen Medienberichten ein sogenannter "Corona-Drive" eingeführt. Dort können sich Autofahrer von medizinischem Personal testen lassen, ohne aus dem Auto auszusteigen.

Hannover Messe verschoben

Wegen der weiteren Ausbreitung wird die Hannover Messe, die weltgrößte Industrieschau mit etwa 6.000 Ausstellern, von April auf Juli verschoben. Das hat die Messe AG mitgeteilt. Die Messe soll jetzt vom 13. bis zum 17 Juli stattfinden - statte Ende April.