Fukushima: Samurai-Festival

Fukushima geht es langsam wieder besser. In diesem Jahr finden die Olympischen Sommerspiele in Tokio statt. Gleichzeitig plant die Stadt Fukushima mit dem Samurai-Festival Touristen anzuziehen. Ein einmaliges Festival mit Reiterkunst und beeindruckenden Kostümen. Es findet immer im Juli statt und in den vergangenen Jahren war bereits ein Besucheranstieg zu verzeichnen.