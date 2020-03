Cafébesuch in Paris: Nur noch frieren?

Für Einheimische und Touristen gehören die Cafés zu Paris. Im Winter kann man trotz Kälte draußen sitzen, denn die meisten Terrassen sind beheizt.

Elise meint: "Es ist schön, draußen zu sein, die Leute anzuschauen, die vorbeigehen, das macht die Schönheit von Paris aus. Außerdem kann man hier rauchen."

Damit soll nun Schluss sein, wenn es nach den Grünen im Pariser Rathaus geht. Jacques Boutault ist der Bürgermeister des zweiten Arrondissements in Paris. Boutault sagt: "Innen im Café ist es so gut wie leer. Die Terrasse ist voll. Das ist absurd. Gibt es keinen Winter oder Sommer mehr?"

75 Quadratmeter beheizte Terasse während eines Winters, das bedeutet: Soviel Kohlendioxid kommt in die Atmosphäre wie wenn ein Auto drei Mal um die ganze Erde fährt: 13,7 Tonnen pro Terrasse pro Winter. Bei den etwa 12.000 beheizten Terrassen in Paris schießt die Zahl in schwindelnde Höhen.

Boutault erklärt: "Wenn wir wirklich weniger Kohlendioxid produzieren wollen, dann müssen wir mit den großen Städten anfangen. Wenn Paris in zehn Jahren kohlendioxid-neutral sein will, dann müssen wir mit blödsinniger Energieverschwendung aufhören, so wie mit dieser."

Euronewsreporter Ryan Thompson sagt: "Dass die Terrassenbeheizung Energieverschwendung ist, darüber besteht keine Frage. Keine richtigen Mauern, da wird viel in die Luft geheizt. Die wirkliche Frage lautet hier aber: Ist die Klimakrise jetzt so schwerwiegend, dass die Franzosen bereit sind, ihre kleinen Sünden aufzugeben?"

Die Stadt Rennes ist schon so weit. Hier dürfen seit 1. Januar keine Außenbereiche von Cafes mehr beheizt werden. Gastronomen und Kunden klagen.

Sheila wohnt in Rennes und ist nicht zufrieden mit der neuen Regelung: "Innen darf man nicht rauchen. OK, das ist normal. Also sitzen wir draußen und wir hätten gern ein Minimum an Komfort, das gibt es jetzt aber nicht mehr."

In Paris sind zumindest für diesen Winter die Terrassen der Cafes noch beheizt.