Tote Hose in der Normandie

Frankreich in diesen Tagen: Leere Straßen, Städte und Orte, in denen nur wenig Betrieb herrscht. Auch in der Normandie. In Frankreich gilt laut der Regierung aufgrund des Coronavirus die Devise: Bleiben Sie zu Hause! Wer kann, der arbeitet von den eigenen vier Wänden aus. Wer dennoch vor die Tür muss, sei es aus beruflichen Gründen, um einzukaufen oder zum Arzt zu gehen, muss einen Schrieb bei sich tragen, der im Fall einer Polizeikontrolle vorgezeigt werden muss. Wer ohne erwischt wird, muss Strafe zahlen.