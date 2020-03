Italien: Ruf nach strengeren Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19

Mit Lastwagen der Armee werden Särge aus Bergamo in andere Regionen Italiens gebracht, dort werden die Leichen eingeäschert. Von den an Covid-19 gestorbenen Menschen auf einer Beerdigung Abschied zu nehmen, ist den Angehörigen nicht gestattet. Dies verbieten die Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Es gibt einige, die davon ausgehen, dass die Anzahl der Opfer in Italien eigentlich noch viel höher ist als bisher 4032 bestätigten Toten.

Seitenweise Traueranzeigen

„Es gibt da einen großen Unterschied“, meint Giorgio Gori, der Bürgermeister von Bergamo. „Da ist die Erfahrung so vieler Familien, die ältere Angehörige haben, die entweder zu Hause oder in Pflegeheimen sterben. Es gibt viele Menschen, die an dem Virus sterben. Ich sage das, weil die hauptsächliche Todesursache eine Lungenentzündung ist und viele Menschen deshalb nicht als Opfer des Virus gezählt werden, denn diese älteren Menschen wurden vor oder nach ihrem Tod nicht darauf getestet“, sagt Gori.

In einer in Bergamo erscheinenden Zeitung gibt es seitenweise Traueranzeigen. Mehr als 240 Bürgermeister von Gemeinden rund um die Großstadt forderten die Regierung in einem Schreiben auf, die Abriegelungsmaßnahmen noch zu verschärfen. Dies sei die einzige Lösung, um die Zahl der Neuansteckungen zu verringern. Die nähert sich der 50 000. Vor genau einem Monat gab es in Italien den ersten Covid-19-Toten.