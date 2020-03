2. Coronavirus-Test von Angela Merkel

Die Kanzlerin Angela Merkel bleibt in häuslicher Quarantäne, nachdem ein mit Covid-19 infizierter Arzt die 65-Jährige am vergangenen Freitag gegen Pneumokokken geimpft hatte.

Doch jetzt liegt das Ergebnis des zweiten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus vor - und auch dieser ist negativ.

Ihr Regierungssprecher, Steffen Seibert, hatte schon zuvor gesagt, der Kanzlerin gehe es gut. Sie führe ihre Dienstgeschäfte von zu Hause aus. Merkel stehe auch im engen Kontakt mit den Kabinettsmitgliedern und ihren Mitarbeitern.

An diesem Donnerstag will die Kanzlerin an einem Video-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der führenden Wirtschaftsmächte (G20) zur Corona-Krise (13.00 Uhr) und an einem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zur Bekämpfung der Pandemie im gleichen Format (15.00 Uhr) teilnehmen.

An diesem Mittwoch hat der Bundestag in Berlin - ohne dass die Kanzlerin dabeisein konnte - besondere Maßnahmen für die Wirtschaft in Zeiten des Coronavirus beschlossen.