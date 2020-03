Alleine für die Geburt: Coronavirus im Kreißsaal

View this post on Instagram

Récit Accouchement 🤱 Partie 1-2 Dimanche 8 mars, 15h, c'est l'heure de la sieste de Cameron, je ferme les volets de sa chambre, me retourne pour le mettre dans son lit et la... Perte des eaux. Je pars me prendre une douche vite fait, j'appelle le papa qui était parti chez son père faire du jardin. Ensuite j'appelle ma mère pour lui dire la nouvelle et que Thierry va venir la chercher pour qu'elle garde Cameron à la maison. Doudou étant en pleine gastro mélangé à une grippe, j'ai préféré le laisser à la maison, qu'il est ses repères le temps de mon absence puis en plus il dort que dans son lit et nul par ailleurs... . Le temps qu'ils arrivent je fini mon sac pour la maternité. 👜 J'explique à Cameron que je vais être absente quelques temps et que je reviens bientôt avec sa petite sœur, j'ai retenu mes larmes... Trop dur de le laisser . Arrivée à la maternité, une sage femme me prend en charge, me met dans une petite chambre avec monitoring. . Vers 17h elle revient, regarde si c'est bien la poche des eaux que j'ai rompu et m'examine. Poche bien percé et ouverte à 2, elle m'emmène ensuite dans ma chambre côté maternité. Vers 20h on viens me poser ma perfusion avec des antibiotiques pour éviter les infections vu que j'ai rompu la poche. Quelque contraction mais sans plus. On passe donc la nuit à deux à l'hôpital. . Lundi 09 mars : rien à bouger, je me sens pas très bien et des envie de vomir... je passe ma journée à bouger, je demande un ballon pour accélérer le travail, personne ne viens, on part donc marcher dans tout l'hôpital et fait 3fois le tour du parking... Au retours dans la chambre j'ai enfin mon ballon je passe toute l'aprem dessus... Contractions sont là mais pas douloureuse. Une sage femme viens me voir et me dit que si demain matin toujours rien on declanche... Déçu et stressé, pas envie de revivre un declanchement, tellement de mauvais souvenir pour Cameron. . 20h45 je sature, je suis fatigué à bouger toute la journée et rien ne fonctionne. Je me couche enfin dans mon lit, crevé et j'essaie de me reposer. Quelque minutes plus tard, un gros "boum" dans le ventre qui me réveil en sursaut et qui m'a fait extrêmement mal... #pregnant #accouchement