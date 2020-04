Athen: Warten auf Πασχα (Ostern)

Noch herrscht vernünftige Ruhe in Athen, die wenigen Autofahrer scheinen sogar vergessen zu haben, wo man auf die Hupe drückt. Der wahre Covid19-Vernunftstest kommt in zwei Wochen: Dann wird normalerweise ausgelassen Ostern gefeiert, das wichtigste Fest des Jahres. Und dann tun Griechen eigentlich gern all das, was jetzt strengstens verpönt ist: Zu ihrer Heimatinsel reisen, zusammen grillen und tanzen.

