Kontaktsperre? Einfach weg-quizzen

In Frankreich hat die Corona-Kontaktsperre ihren Star: Schauspieler Noam Cartozo unterhält « seine » Straße im 11. Pariser Arrondissement jeden Abend nach dem obligatorischen Applaus für die Covid19-Helfer um 20.00 Uhr mit seinen « Fragen für einen Balkon » (« questions pour un balcon »). Bei der verballhornten TV-Spielshow "Questions pour un Champion" (« Fragen für einen Champion ») treten die beiden Straßenseiten der Rue Saint-Bernard gegeneinander an und beantworten live 12 Fragen wie "In welchem ​​Jahr kam das allererste iPhone heraus?", oder « welche Band singt 'Hôtel California'?" Anfangs gab’s für die Besten eine Packung Spaghetti oder eine Rolle Klopapier. Inzwischen sind Sponsoren auf den Geschmack gekommen….

su mit AFP