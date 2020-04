In der heutigen Nacht vom 7. April 2020 gibt es für einen großen Teil der Menschheit - ob in Quarantäne oder nicht - ein besonderes Naturschauspiel zu beobachten. Denn heute Nacht wird der größte und hellste Vollmond des Jahres aufgehen. Der "rosa" Supermond wird in beiden Hemisphären sichtbar sein, unter Vorbehalt eines klaren Himmels.

Wo und wann?

Auf der Website Time and Date finden Sie einen Rechner, mit dem Sie herausfinden können, wann der Mond in Ihrem Land aufgeht.

Meist wird das gegen 19 oder 20 Uhr Ortszeit sein. Wer das Glück hat, nach Osten oder Süden schauen zu können, kann den Mond am größten und farbenprächtigsten sehen. Aber auch beim Mondaufgang, am frühen Mittwochmorgen, wird man den Supermoon noch sehen können, dann bitte Richtung Westen schauen.

Die US-Raumfahrtbehörde NASA ermutigt jeden, in den Himmel zu schauen. Am besten kann man den Mond zwar vielleicht draußen beobachten, aber auch durch ein Wohnzimmerfenster oder auf dem Balkon wird man mit einem möglicherweise beeindruckenden Anblick belohnt.

In einem Interview mit Associated Press sagte Noah Petro vom Goddard Space Flight Center der NASA in Maryland per Videoanruf aus seiner Quarantäne, dass es wichtig sei, trotz Supermond die Sicherheitsregeln gegen die Ausbreitung von Covid-19 nicht zu vernachlässigen.

Der Supermond erscheint 17% größer und 30% heller als ein normaler Vollmond. Noah Petro Goddard Space Flight Center der NASA in Maryland

"Ich weiß, dass die Menschen im Moment vielleicht einige Einschränkungen erleben, wenn sie ausgehen, aber wenn es eine klare Nacht ist und man eine gute Sicht Richtung Süden hat, sollte man auch vom eigenen Haus einen Blick auf den Mond werfen können", so der Wissenschaftler.

357.042 Kilometer nah

Der Mond wird in der Nacht zum Dienstag "nur" 357.042 Kilometer entfernt sein, was ihn größer und heller erscheinen lässt.

"Dies ist wichtig, weil der Supermond 17% größer und 30% heller als ein normaler Vollmond erscheinen wird. Und ein Supermond ist ein guter Vorwand, um den Mond regelmäßiger zu betrachten", erklärte Petro.

Diese "nahen" Monde treten aufgrund der elliptischen Umlaufbahn des Mondes nur alle 13 Monate auf. Allerdings braucht es wohl ein wenig Erfahrung: "Diejenigen, die weniger daran gewöhnt sind, den Mond zu betrachten, werden den Unterschied vielleicht nicht sofort bemerken."

Kann man Fotos machen?

"Sie brauchen keine hoch entwickelte High-Tech-Ausrüstung, nur Ihre Augen. Sogar mit einer einfachen Handykamera kann man ein Bild des Mondes machen, auf dem man diese hellen und dunklen Bereiche sehen kann. Mit einer fortschrittlicheren Ausrüstung können Sie Fotos mit höherer Auflösung machen, auf denen dann auch genauere Merkmale auf der Mondoberfläche zu sehen sind", erklärt er.

Diese historische und beispiellose Zeit der COVID-19-Pandemie sei eine gute Gelegenheit, die Menschen zu diesem Zweck zu vereinen. "Ob Sie in Ihrem Haus in England unter Quarantäne stehen oder in Ihrem Haus in den Vororten von Washington, D.C., oder in Südostasien... Sie werden den gleichen Mond sehen".

Und wenn ich den Supermond verpasse...?

Gute Nachricht: In diesem Frühjahr gibt es gleich mehrere Supermonde. Wenn Sie also aus irgendeinem Grund diese Mondshow verpassen, gibt es am 7. Mai eine neue Gelegenheit.

Der nächste streng so definierte Supermond wird jedoch erst im April 2021 wieder stattfinden.

"Gerade jetzt, in diesem Moment, etwas zu haben, das uns alle verbindet, halte ich für wirklich wichtig", so Petro.