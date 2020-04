Plötzlicher Anstieg: Mehr als 3.000 Coronavirus-Tote in Belgien

In Belgien sind offiziellen Angaben der Gesundheitsbehörden zufolge 3.019 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Allein in den vergangenen 24 Stunden verstarben 496 Patientinnen und Patienten, 171 davon in Altenheimen in Flandern.

57 % der Toten starben in Krankenhäusern, 50 % in Alten- und Pflegeheimen in Belgien.

Am Karfreitag wurden 5.610 Coronavirus-PatientInnen in belgischen Krankenhäusern behandelt, 1.278 davon auf Intensivstationen.

Am 8. April war in Charleroi das 12 Jahre alte Mädchen beeerdigt worden, das wenige Tage zuvor an Covid-19 gestorben war. Da auch in Belgien eine Ausgangssperre gilt, durften nur wenige Personen an der Trauerfeier teilnehmen.