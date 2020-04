Hier trällert der Schutzmann

Aufmunterung für die Bevölkerung: Die Polizei in Panama versuchte dies mit Gesangs- und Tanzeinlagen. Die Menschen müssen ihre Zeit in teils beengten Verhältnissen und kleinen Wohnungen verbringen, da könne etwas Abwechslung in Form polizeilicher Darbietungen nicht schaden, dachten sich die Ordnungshüter. In dem kleinen lateinamerikanischen Land hat es bisher 3472 Ansteckungs- und 94 Todesfälle aufgrund des Coronavirus gegeben.