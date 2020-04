Leichte Lockerungen: Geht Deutschland den österreichischen Weg?

In einigen europäischen Ländern gewähren die Behörden der Bevölkerung erste Schritt zurück in den Alltag. In Österreich sind seit diesem Dienstag kleinere Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte wieder geöffnet. Auch die Bundesgärten in Innsbruck und Wien können nach der Teillockerung der Pandemiemaßnahmen betreten werden. Allerdings gelten klare Regeln: Beim Einkauf muss eine Maske getragen werden, es ist weiterhin auf Abstand zu den Mitmenschen zu achten.

Ob Deutschland dem Vorbild des Nachbarlandes folgt, ist noch nicht bekannt. In einer Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina jedenfalls wird gefordert, die allmähliche Rückkehr in die Normalität vorzubereiten, wenn sich die Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau stabilisieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte vor Ostern betont, mit kleinen Schritten vorgehen zu müssen.

Tschechien: Ausreisen bei triftigem Grund wieder erlaubt

In einigen Kommunen in Dänemark werden am Mittwoch die ersten Grundschulen und Kindertagesstätten wiedereröffnet.

Tschechien hat die Reisebestimmungen gelockert. Liegt ein triftiger Grund vor, dürfen tschechische Staatsbürger seit diesem Dienstag ausreisen, werden bei ihrer Rückkehr aber für zwei Wochen von der Außenwelt abgeschirmt. Ausländern ist die Einreise nach Tschechien weiterhin untersagt.