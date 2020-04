WHO fordert Zugang zu Alkohol während Lockdown einzuschränken

Der Konsum von hochprozentigem Alkohol tötet das COVID-19-Virus nicht ab, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag in dem Bemühen, Falschnachrichten gegenzusteuern, beteuerte.

"Angst und Fehlinformationen haben einen gefährlichen Mythos geschaffen, dass der Konsum von hochprozentigem Alkohol das Covid-19-Virus abtöten kann. Das tut es nicht", schrieb die WHO Europa in einer Pressemitteilung.

"Der Konsum von Alkohol birgt gesundheitliche Risiken, aber der Konsum von hochprozentigem Ethylalkohol (Ethanol), insbesondere wenn er mit Methanol verlängert wurde, kann schwere gesundheitliche Folgen bis hin zum Tod haben".

Die Organisation forderte stattdessen die Regierungen auf, Maßnahmen durchzusetzen, die den Alkoholkonsum einschränken, insbesondere in Ländern, in denen ein strenger Lockdown herrscht.

"In Zeiten der Ausgangssperren während der Covid-19-Pandemie kann Alkoholkonsum die Gesundheit, das Risikoverhalten, psychische Gesundheitsprobleme und Gewalt verschlimmern", schreibt die WHO.

In den ersten zwei Wochen der französischen Abriegelung nahmen Berichte über häusliche Gewalt um mehr als 30% zu, wie das Innenministerium des Landes bekannt gab.

Die National Domestic Dabuse Helpline in Großbritannien verzeichnete einen 25%igen Anstieg der Anrufe und Online-Anfragen nach Hilfe.

Auch viele psychische Gesundheitsstörungen würden mit Alkoholkonsum in Verbindung gebracht. Menschen, die gefährdet sind oder an übermäßig Alkohol konsumieren, vor allem wenn sie sich in Quarantäne befinden, warnt die WHO. "Daher sollten die Menschen ihren Alkoholkonsum zu jeder Zeit und insbesondere während der COVID-19-Pandemie auf ein Minimum beschränken."

Laut WHO verlieren jedes Jahr drei Millionen Menschen ihr Leben durch Alkohol, ein Drittel davon in Europa.