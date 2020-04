Zwangspause beendet: Dänische Kinder gehen wieder zur Schule

Nicht für alle, aber für einige Kinder in Dänemark hat der Alltag begonnen. In mehreren Kommunen des Landes ist an diesem Mittwoch der Schulunterricht bis zur fünften Klasse wiederaufgenommen worden. Auch Kindertagesstätten durften öffnen, müssen aber ebenso Abstands- und Hygieneregeln beachten. In den kommenden Tagen werden weitere Schulen und Betreuungseinrichtungen folgen.

Zudem nehmen immer mehr kleine Läden in Dänemark ihren Betrieb wieder auf, Einkaufszentren und große Geschäfte sind weiterhin geschlossen.

Die sozialdemokratische Regierung hat die Aufhebung zusätzlicher Beschränkungen in Aussicht gestellt, da die Entwicklung positiv verlaufe und insbesondere die Zahl der stationär behandelten Covid-19-Patienten abnehme. Welche Lockerungen es geben soll und wann, will die Regierung in Verhandlungen mit den Oppositionsparteien ausmachen.