Hoffnungsschimmer in der Krise: Kurier und Konzert auf Rädern

Neue Livetipps +++ Neue Livestipps +++ Neue Livetipps / An alle Marzahn-Hellersdorfer: Raus auf die Balkone oder Fenster auf und Köpfe raus: Heute und morgen kommt wieder der Musiktruck mit Thomas Krüger - Mr. Pianoman und Laura Fellhauer zu euch und schickt euch coronafreie Beats. https://www.berlinalive.de/event/viva-balkonia-682 // Ab in den Lotussitz: Mit #mindfulscrolling + #digitalbreathing könnt ihr mit Matthias Pitscher in die Social Media Meditation eintauchen und den Lockdown sowie tägliche Videokonferenzen für einige Zeit hinter euch lassen. Ommm...danke an ARTCONNECT für diesen Tipp! #smm #delightfulconference https://www.berlinalive.de/event/art-will-save-us-matthias-pitscher-538 // Ihr sucht noch einen Weg aus der Krise? Dragster, Königinnen und Könige werden euch den Weg weisen! Join the livestream to UTOPIA RISING, a future we created for you. Organisiert von AHA-Berlin e.V. (Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft) Vielen Dank an Exberliner für diesen Tipp! https://www.berlinalive.de/event/drag-capsule-utopia-rising-520#2020-04-17T20:00:00+02:00 // Das INSOMNIA-Nightclub (er)öffnet sich neu! Jeden Freitag und Samstag ab 20:30 Uhr Livestreaming für euch! Heute: Devil'S // Goth, Wave & Electro mit DJ Ari auf Twitch https://www.berlinalive.de/event/insomnia-club-live-stream-630#2020-04-17T20:30:00+02:00 #berlinalive #kulturinzeitenvoncorona #kulturleben #wirbleibenzuhaus