Sogar die Stones: Mega-Konzert im weltweiten Wohnzimmer

Lady Gaga, Celine Dion, Stevie Wonder oder gar Elton John: Wann bekommt man schon so viele Stars auf einmal serviert, noch dazu schön bequem auf dem eigenen Sofa.

Ebenso entspannt - und in den eigenen vier Wänden - sangen mehr als 100 Musikgrößen aus aller Welt in der Nacht zum Sonntag beim virtuellen Benefizkonzert "One World: Together at Home"

Sogar die Rolling Stones gaben sich die Ehre, jeder brav auf seinem Bildschirm, selten hat man den Song "You Can't Always Get What You Want" so frisch und frech erlebt.

Lady Gaga hatte das sechsstündige Mega-Konzert zu Ehren der Opfer und Helfer in der Coronakrise Zusammen mit der Hilfsbewegung Global Citizen zusammengetrommelt.

Spenden in Millionenhöhe kamen dabei zusammen. Vor allem aber war es die Möglichkeit, endlich wieder gemeinsam etwas Schönes zu erleben. Denn Musik ist bekanntlich die beste Medizin...