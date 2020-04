Kreise am Boden: So geht "Social Distancing" auf Indisch

no comment

Social Distancing ist auch in Indien ein Thema. In der Stadt Noida im Bundesstaat Uttar Pradesh wird Mitarbeitern von Unternehmen in der Sonderwirtschaftszone durch auf den Boden gemalte Kreise deutlich gemacht, wo sie stehen sollen.

So können sie in korrektem Abstand darauf warten, dass ihnen vor dem Einlass in die Wirtschaftszone die Temperatur gemessen wird.