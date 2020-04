Mehr als 41.000 Tote durch Coronavirus in den USA

In den USA sind jetzt mehr als 41.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit sind die Vereinigten Staaten das Land mit deutlich den meisten Todesfällen durch Covid-19.

Laut Karte der Johns Hopkins Universität in Baltimore gibt es in den USA mehr als 759.000 Menschen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Der Gouverneur von New York erklärte, die Lage stabilisiere sich langsam. Derzeit sind laut einem täglichen Bericht 14 Prozent der New Yorker Polizisten krankgeschrieben, mehr als 4.300 wurden positiv auf Covid-19 getestet.

US-Präsident Donald Trump kündigte an, Ermittler nach China schicken zu wollen, um den Ursprung des Coronavirus herauszufinden. In den vergangenen Tagen hatte Trump bereits erklärt, der Geheimdienst solle ermitteln, ob das Virus aus einem Labor in Wuhan stamme.

Donald Trump erklärte am Sonntagabend in Washington, die Lieferketten in den USA müssten in Zukunft weniger abhängig vom Ausland sein.

Auf seiner Pressekonferenz zur Coronavirus-Epidemie versprach US-Präsident Donald Trump Hilfen für Iran im Kampf gegen die Pandemie, wenn Teheran darum bitte. Trump war 2018 aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen.