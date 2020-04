Kundgebung in Pennsylvania: Weg mit den Ausgangsbeschränkungen!

In Harrisburg im US-Bundesstaat Pennsylvania haben sich Hunderte an einer Kundgebung gegen die Pandemiemaßnahmen beteiligt. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Menschen in ihren Wagen sitzend an der Demo teilnehmen. Das war nicht der Fall. Sie forderten ein Ende der Ausgangsbeschränkungen sowie der Abstandsregel und drückten ihren Willen aus, wieder normal zur Arbeit gehen zu können.