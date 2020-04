Maskenpflicht in Deutschland: Euronews am Abend vom 27.04.20

Guten Abend! Das sind die wichtigsten Themen an diesem 27. April 2020.

- In Deutschland gilt jetzt Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln.

- In der Schweiz sind Friseure und in Norwegen die Schulen wieder geöffnet.

- EU-Minister beraten darüber, ob wir im Sommer ins europäische Ausland werden reisen dürfen.

- Und unsere Korrespondentin aus Rumänien berichtet von Menschen, die bei ihrer Rückkehr wegen der Coronavirus-Pandemie zu Hause nicht willkommen waren.

- In THE BRIEF FROM BRUSSELS erklärt uns Stefan Grobe, warum Hausgeburten in Zeiten des Coronavirus so beliebt sind.

