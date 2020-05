Widerstand am Strand

Der letzte Covid-19-Patient wurde mit Beifall verabschiedet. In New York, der größten Stadt der Vereinigten Staaten, wird das in einem Messegebäude eingerichtete Behelfskrankenhaus geschlossen. Fast 1100 Menschen wurden dort behandelt.

An einem Strand in New York genossen Menschen das angenehme Wetter, die Stadtverwaltung ruft die Bevölkerung weiterhin auf, Abstand zu halten und nur ins Freie zu gehen, wenn es unbedingt notwendig ist.

Gegen solche Einschränkungen regt sich in mehreren US-Bundesstaaten Widerstand. In Kalifornien etwa, wo im Orange County trotz Standschließung Spaziergänger gesichtet wurden. In anderen Ort des Bundesstaates dürfen Strände hingegen weiterhin betreten werden.