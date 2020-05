Haareschneiden, Masken und Prozesse - Euronews am Abend vom 04.05.

🧒🏻 Guten Abend!

🙂 Warum die Coronavirus-Krise den Osten Deutschlands weniger hart trifft.

🇸🇪 In Schweden gibt es mittlerweile weit mehr Coronavirus-Tote als in den Nachbarländern. Was sagen die BürgerInnen dazu?

🦠 Was war los in der italienischen Industriestadt Prato, in der besonders viele Chinesen leben? Wer hat wen gerettet? h

😷 Haben Supermarktketten in Frankreich massenweise Masken gehortet, um sie erst jetzt zur Maskenpflicht in die Regale zu bringen? Was dahinter steckt.

🥀 Für die Angehörigen ist es besonders schlimm: Der Love-Parade-Prozess ist ohne Urteil eingestellt worden.

⛓ In Hamburg hat der Prozess gegen die Witwe des Rappers Deso Dogg begonnen. Sie soll in Syrien ein Mädchen (13) als Sklavin gehalten haben.

✂️ Alle wollen jetzt erst mal zum Friseur. Was man dabei beachten sollte...

Auch in Athen zog es viele an diesem Montag zum Haareschneiden.

