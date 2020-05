Shopping Center in Polen wieder geöffnet

In Polen sind jetzt auch Einkaufszentren wieder geöffnet. In Warschau waren viele an diesem Montag noch vorsichtig. Eine Kundin sagte, sie müsse sich erst an die neuen Regeln gewöhnen. Eine andere zeigte sich erfreut, weil es am ersten Tag nicht allzu voll war.

In Polen gab es laut der Johns Hopkins Universität - Stand 05.05.2020 - etwas mehr als 14.000 bestätigte Fälle von Covid-19 und fast 700 Menschen waren in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Am Montag hatte Polen auch die Quarantäne für Arbeitspendler, die über die EU-Grenze wollten, wieder abgeschafft. Einschränkungen gelten aber noch für medizinisches Personal und Pflegekräfte, da diese eher Kontakt mit Covid-PatientInnen haben könnten.