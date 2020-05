In Badehose Abstand halten

Sanxenxo in der spanischen Region Galicien hat die Badesaison noch nicht abgeschrieben. Trotz Coronavirus-Pandemie dem Strandleben frönen? So könnte es gehen. In Sanxenxo wurden kleine Bereiche abgesteckt, die helfen sollen, in Badehose und -anzug Abstand von den Mitmenschen zu halten. Auch Gehwege wurden eingerichtet, damit die Urlauber zu ihrem kleinen "Reich" gelangen können, ohne die Regeln zu verletzen und um sich zu schützen. Unter Umständen könnten die spanischen Strände ab dem 20. Juni wieder zugänglich sein, aber wohl nur mit Hygienevorschriften und anderen Auflagen.