Europa bereitet sich auf Lockerungen vor

Es dauert zwar noch eine Woche, aber in Belgien laufen die Vorbereitungen für die Lockerung der Corona-Maßnahmen. Am 18. Mai machen die Schulen in dem Land teilweise wieder auf. Am Montag können viele Geschäfte wieder öffnen.

In Frankreich geht der Unterricht in einigen Schulen am Montag wieder los, viele Geschäfte machen wieder auf, in weniger betroffenen Regionen auch Parks und Museen. In öffentlichen Verkehrsmitteln herrscht dann Maskenpflicht.

Lockerungen in Rumänien ab 15. Mai

Stichtag in Rumänien ist der 15. Mai. Zehntausende Menschen, die nach zwei Monaten Ausgangsbeschränkungen an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, werden sich an Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen gewöhnen müssen. In geschlossenen Räumen gilt dann Maskenpflicht.

Im 18-Millionen-Einwohner-Land Rumänien sind über 15.000 Covid-19-Erkrankungen registriert. Rund 950 Menschen starben.