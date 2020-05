View this post on Instagram

#CoronaElternRechnenAb Im Homeoffice rechne ich jetzt meine #Carearbeit der letzten Monate ab. Seit Mitte März betreue und beschule ich hier meine Söhne. Der große Sohn, der in der 10. Klasse ist, geht zwar seit ein paar Wochen wieder in die Schule und auch der kleine Sohn (4. Klasse) hat jetzt einmal in der Woche Schulunterricht. Dennoch ist die Zeit des „Homeschooling“ nicht zu Ende. Das Grundschulkind soll an 4 Tagen in der Woche schulisch von mir begleitet werden. Bis zu den Sommerferien wird er nur noch 8 Tage in der Schule sein. Der 10.-Klässler hat nur 4 Stunden Schule am Tag ohne echten Unterricht und schreibt derzeit seine Zwischenprüfungs-Arbeiten an einer Gesamtschule. „Unterricht“ in der 10. Klasse heißt seit 3 Wochen, dass 9 SchülerInnen und 1 LehrerIn 4 Unterrichtsstunden in einer Klasse sitzen und die SchülerInnen still an Aufgaben arbeiten, die von den FachlehrerInnen kommen. Eine Pause an der frischen Luft gibt es nicht. Die anfangs sehr gut eingehalten Schutzmaßnahmen werden von allen immer nachlässiger gehandhabt. Der einzige Unterschied zu Unterricht zuhause ist, dass die SchülerInnen in einem Raum der Schule als Gruppe sitzen. ../ weiter in den Kommentaren