Einfach und effektiv: Kreise fürs Social Distancing im Park

no comment

So geht Social Distancing im New Yorker Domino Park in Brooklyn: auf den Boden gemalte weiße Kreise sorgen dafür, dass die Parkbesucher mindestens einen Meter Abstand halten.

Nachdem der Park in der vergangenen Woche wegen der warmen Temperaturen völlig überfüllt war, ist dies nun eine kleine Hilfe für die New Yorker Sonnenanbeter einfach und effektiv die Social-Distancing-Maßnahmen einzuhalten.