Roboter-Barmann serviert Bier

Eine spanische Bar experimentiert mit dem kontaktlosen Ausschank von Getränken - dank 'Beer Cart', einem Roboter-Barmann, wird das nun möglicht.

Der Roboter serviert in einer Bar in Sevilla den Durstigen ein Frischgezapftes- nachdem diese nach einer zweimonatigen Ausgangssperre wieder in Bars und Cafés dürfen.

Der Inhaber der Bar "La Gitana Loca" (Der verrückte Zigeuner) hatte den Roboter-Barmann schon vor der Corona-Krise angeschafft- mit der Hoffnung auf Schaulustige und mehr Umsatz.

Doch trotz einiger Schaulustiger ist die Bar weit davon entfernt, Gewinne einzufahren, da wegen der Corona-Auflagen nur 12 Kunden gleichzeitig auf der Außenterrasse zugelassen sind.