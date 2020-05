Covid-19 in Spanien: Maskenpflicht verschärft

In Spanien müssen die Menschen neuerdings in allen öffentlichen

Räumen Schutzmasken tragen, also etwa auch in Geschäften. Die Pflicht

gilt auch im Freien, «wenn der minimale Sicherheitsabstand von zwei

Metern nicht gewährleistet werden kann», wie es in dem am

Dienstagabend veröffentlichten Dekret heißt. Bisher galt in Spanien

eine Schutzmaskenpflicht nur im öffentlichen Nahverkehr. Von der

Pflicht sind kleine Kinder bis fünf Jahre ausgenommen.

Im Corona-Hotspot Spanien war die Kontaktsperre trotz

heftigen Widerstands der Opposition und zunehmender Proteste

verärgerter Bürger zum fünften Mal verlängert worden. Das Parlament

in Madrid nahm einen entsprechenden Antrag der linken Regierung am

Mittwochabend mit knapper Mehrheit an. Der bereits seit Mitte März

geltende Alarmzustand samt strenger Ausgehbeschränkungen wird nach

dieser Entscheidung mindestens bis 24.00 Uhr am 6. Juni anhalten.

Fernando Simón, Verantwortlicher fürGesundheitsalarm und Notfallkoordinierung, Gesundheitsministerium:

“Das Wichtigste ist, es eine Atemschutzmaske anzuhaben, oder in der Tasche, für den Fall, dass man irgendwo nicht den nötigen Abstand halten kann, oder wenn man stehenbleibt, mit Leuten um sich herum in weniger Abstand als diesen besagten 2 Metern. Dann heisst es: Maske auf.”

Passantinnen:

“Ich halte mich an das, was Pflicht ist, wenn der andere näher dran ist als 2 Meter. Kommt man auf 2 Meter, muss man sie nicht tragen, wenn man nicht will. Gott sei Dank bin ich sehr gut informiert.”

“Perfekt. Es ist eine gute Idee. Es ist eine gute Initiative, sie schützt uns, und deshalb passen wir alle besser auf.”

Im Rahmen des Alarmzustands darf die Regierung in Spanien die

Rechte der Bürger im ganzen Land stark einschränken. Es gilt zum

Beispiel eine strikte Ausgehsperre, die erst seit kurzer Zeit

schrittweise gelockert wird. Für ausländische

Touristen sollen die Grenzen frühestens Ende Juni geöffnet werden.

su mit dpa