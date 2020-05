Beim Gottesdienst einer Baptistengemeinde am 10. Mai 2020 in Frankfurt haben sich laut Gesundheitsamt mindestens 40 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die genaue Anzahl der Betroffenen steht noch nicht fest, denn bei religiösen Veranstaltungen werden - anders als in Restaurants - keine Kontaktdaten notiert. Für die Gesundheitsämter ist es daher schwierig, genau nachzuvollziehen, wer in der Kirche der Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde in der Eschborner Landstraße 99-101 in Frankfurt-Rödelheiù war. Allein aus Hanau werden 16 Infizierte gemeldet. Die TeilnehmerInnen an dem Gottesdienst kamen nicht nur aus Frankfurt, sondern auch aus der Wetterau, dem Hochtaunuskreis und dem Main-Kinzig-Kreis.

Der stellvertretende Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, Antoni Walczok, sprach gegenüber der Frankfurter Rundschau von einem "sehr dynamischen Geschehen". Dem Gesundheitsamt zufolge sind sechs Personen im Krankenhaus. Die Frankfurter Rundschau hatte zuerst gemeldet: "Vereinsvorsitzender Eugen Steiger ist im Krankenhaus, sagte seine Tochter der FR am Telefon. Anschließend intervenierte eine Frauenstimme: „Wir müssen Ihnen keine Antwort geben“ – und beendete das Gespräch abrupt."

Der stellvertretende Vereinsvorsitzende der Gemeinde der Evangeliums-Christen-Baptisten, Wladimir Pritzkau, spricht inzwischen von einer "schwierigen Situation".

Die Baptistengemeinde - die Gottesdienste auf Deutsch und Russisch abhält - hatte aber die geltenden Bestimmungen eingehalten. Gottesdienste sind unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln seit dem 1. Mai wieder erlaubt. In Hessen besteht auch keine Beschränkung der Zahl der TeilnehmerInnen an Gottesdiensten mehr.

Viele Ansteckungen in Ostfrankreich und in der Schweiz waren auf Ansteckungen bei der Veranstaltung einer Freikirche zurückzuführen, die schon im Februar 2020 mehrere Tausend Menschen bei Mulhouse versammelt hatte. Das Elsass ist eines der Epizentren der Coronavirus-Pandemie in Frankreich.

Ansteckungen in Lokal in Niedersachsen vermutet

Aus dem Landkreis Leer in Niedersachsen werden mehrere neue Fälle des Coronavirus gemeldet, nachdem es zuletzt keine Infektionen mehr gegeben hatte. In einer Mitteilung des Landkreises Leer ist von mehreren Infizierten mit vielen Kontakten die Rede.: Mindestens 50 Menschen mussten in Quarantäne. "Die Infektionen stehen vermutlich in Zusammenhang mit einem Besuch in einem Lokal. Seit Bekanntwerden der Fälle ist das Gesundheitsamt dauerhaft im Einsatz, um die Kontakte der Infizierten nachzuverfolgen und auf dieser Grundlage entscheiden zu können, wer in Quarantäne muss und wer nicht."

Der Landrat von Leer, Matthias Grote, warnte: "Dieser Ausbruch führt uns deutlich vor Augen: Corona ist nicht vorbei, das Virus kann sich jederzeit weiter verbreiten. Deshalb bitte ich darum: Geben Sie weiter Acht auf sich und auf andere. Halten Sie Abstand, befolgen Sie die Hygieneregeln und die Kontaktbeschränkungen.“

Falls sich die Annahme der Ansteckung in einem Lokal bestätigt, wären dies die ersten bekannt gewordene Fälle von Infektionen seit Wiedereröffnung der Gaststätten und Cafés in Deutschland. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga zeigte sich sehr betroffen.

In den vergangenen Tagen hatten Experten - u.a. der regionale WHO-Verantwortliche für Europa - vor einer zweiten Welle der Coronavirus-Infektionen gewarnt. Die Weltgesundheitsorganisation schreibt auch, dass sommerliche Temperaturen von über 25 Grad keinen Schutz vor Covid-19 bedeuten.

