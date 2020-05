Ab an die Adria? Schweizer können endlich Urlaub planen

Die Schweiz lockert wegen der geringen Neuinfektionen ihre Corona-Beschränkungen weiter. Schon ab Samstag dürfen sich wieder mehr als fünf Personen treffen, die Zahl bleibt aber zunächst auf 30 beschränkt, wie die Regierung mitteilte. Die Distanz- und Hygieneregeln gelten zunächst weiterhin. Die Beschränkungen waren im März verhängt worden.

Wann öffnen die Grenzen?

Die Grenzen zu Deutschland, Österreich und Frankreich will die Schweiz bereits am 15. Juni wieder öffnen. Am 6. Juli folgen die übrigen Schengenstaaten, darunter Italien. Die Zahl der neuen Corona-Infektionen war nach dem Höhepunkt mit mehr als 1500 Ansteckungen pro Tag im März auf zuletzt gut ein Dutzend zurückgegangen.

Startschuss für Kinos und Schwimmbäder

Ab 6. Juni sind auch Versammlungen von bis zu 300 Menschen erlaubt. Dann dürfen auch Bergbahnen, Campingplätze, Zoos, Schwimmbäder und Kinos und Theater wieder öffnen, solange sie ein Schutzkonzept haben.

In Restaurants dürfen dann mehr als vier Menschen an einem Tisch Platz nehmen. Am 24. Juni will die Regierung entscheiden, wann wieder Veranstaltungen mit bis zu 1000 Personen zugelassen werden. Großveranstaltungen sind bis mindestens Ende August verboten.

Die mit Notstandsrecht verbundene "außerordentliche Lage" soll am 19. Juni enden. Sie war am 16. März ausgerufen worden und hat die Befugnisse der Kantone beschnitten.