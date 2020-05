Ferien im Juni - Welche Grenzen in Europa werden wann geöffnet?

Die europäischen Ländern haben damit begonnen, die Covid-19-Beschränkungen zu lockern. Und viele Menschen auf dem ganzen Kontinent denken darüber nach, ob und wo sie in diesem Sommer Urlaub machen können.

Aber wohin können wir reisen und was geht nicht? Dänemark öffnet die Grenzen auch für TouristInnen am 15. Juni - aber nicht für alle Reisenden. Weiter unten finden Sie eine alphabetisch geordnete Liste mit vielen europäischen Ländern.

In ganz Europa gelten derzeit noch sehr unterschiedliche Regelungen, das normalerweise einfache Reisen durch den Schengen-Raum ist noch stark eingeschränkt.

Fast jedes Land hat seine eigenen Regeln und seinen eigenen Zeitplan für die Möglichkeit der Einreise von TouristInnen, es gibt Richtlinien für EU-Nachbarn und andere für Reisende aus weiter entfernten Ländern.

Die EU-Außengrenzen sind für Nicht-EU-Bürger mindestens bis zum 15. Juni geschlossen.

Bis dann gilt auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes in Berlin zu Covid-19: "Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Ausland wird derzeit gewarnt, da weiterhin mit starken drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr, weltweiten Einreisebeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu rechnen ist. Dies gilt bis auf weiteres fort, vorerst bis einschließlich 14. Juni 2020."

Baltische Staaten: Litauen, Estland und Lettland

Die baltischen Staaten haben am 15. Mai ihre Grenzen zueinander geöffnet. Nur Personen mit ständigem Wohnsitz in Estland, Lettland und Litauen können zwischen den drei Ländern reisen.

Die Außengrenzen bleiben jedoch geschlossen.

Estland erklärt, dass es die Grenzen mindestens bis zum 15. Juni nicht öffnen wird.

Der Ausnahmezustand Lettlands soll derzeit am 9. Juni enden.

Litauen erlaubt auch polnischen Staatsbürgern die Einreise zu Handels- und Studienzwecken.

Schaufensterpuppen im Restaurant in Vilnius Mindaugas Kulbis/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Belgien

Die Grenze ist für nicht absolut notwendige Reisen bis zum 15. Juni gesperrt. Das Reiseverbot gilt auch für Personen mit Zweitwohnungen in Belgien. Die Grenzkontrollen werden mindestens bis zum 8. Juni 2020 aufrecht erhalten.

Bulgarien

Die Einreise war - Stand 29..05. - f¨ür EU-Bürger möglich - sie mussten allerdings in Quarantäne.

Anfang Junis sollten die Grenzen zu Griechenland und Serbien aber geöffnet werden.

Dänemark

Die Grenzen werden für TouristInnen aus Deutschland, Island und Norwegen am 15. Juni geöffnet. Das hat Ministerpräsidentin Mette Frederiksen an diesem Freitag vor Pfingsten bekannt gegeben. Sie müssen aber eine Buchung für mindestens sechs Tage vorlegen. Ausgenommen von der Öffnung sind die Hauptstadt Kopenhagen und die Region Frederiksberg, wo es die meisten Covid-19-Fälle gibt.

Offenbar will Deutschland die Grenzkontrollen auf der Gegenseite Mitte Juni ebenfalls einstellen.

Seit dem 25. Mai können Personen mit ständigem Wohnsitz in einem der fünf nordischen Länder (Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) oder Deutschland wieder einreisen, wenn sie mit jemandem in Dänemark verwandt sind, dort Großeltern haben oder wenn sie auf Geschäftsreise sind oder ein Sommerhaus in Dänemark haben.

Finnland

Am 7. Mai hat die Regierung die Schliessung der Grenzen bis zum 14. Juni bestätigt.

Grenze bei Hyvinkaa im April Jussi Nukari/Lehtikuva

Frankreich

Die Regierung in Paris hebt die Reisebeschränkungen für Franzosen innerhalb des Landes Anfang Juni auf. Doch die Grenzen bleiben mindestens bis zum 15. Juni geschlossen, mit Ausnahmen für Bürger der EU, Andorras, des Vereinigten Königreichs, Islands, Liechtensteins, Monacos, Norwegens, der Schweiz, San Marinos und des Vatikans, die ihren Wohnort in Frankreich haben oder durch Frankreich reisen müssen, um ihren Wohnort zu erreichen. Saisonarbeiter und EU-Bürger, die für ein in Frankreich tätiges Unternehmen arbeiten, dürfen ebenfalls einreisen.

Personen, die aus Nicht-EU-Ländern anreisen, werden nicht eingelassen.

Griechenland

Am 15. Juni sollen die Grenzen wieder geöffnet werden, aber nur für Bürger aus Deutschland, Israel, Zypern, dem Balkan und den baltischen Staaten.

Touristen dürfen nach der Wiederaufnahme internationaler Flüge am 1. Juli nach Griechenland einreisen, ohne sich einem Covid-19-Test zu unterziehen oder in Quarantäne zu bleiben, aber die Gesundheitsbehörden werden bei Bedarf Stichprobentests durchführen.

Großbritannien

Die Grenzen sind derzeit offen. Ab dem 8. Juni müssen Einreisende aus dem Ausland 14 Tage lang in Quarantäne. Ausgenommen von diesen Maßnahmen sind Personen, die aus Irland, von den Kanalinseln oder von der Isle of Man anreisen.

Bestimmte Berufsgruppen sind von diesen Vorschriften ausgenommen, wie z.B. Beschäftigte des Gesundheitswesens, die zu Gesundheitsdienstleistungen ins Land reisen.

Bei der Ankunft müssen diejenigen, die sich selbst isolieren müssen, ihre Reise- und Kontaktdaten angeben.

Die bitische Regierung hat angekündigt, dass diese Maßnahmen alle drei Wochen überprüft werden sollen.

Irland

Die irischen Gesundheitsbehörden verlangen derzeit von jedem, der nach Irland einreist, mit Ausnahme von Nordirland, dass er sich nach seiner Ankunft 14 Tage lang selbst isoliert, Das gilt auch für Personen mit Wohnsitz in Irland.

Bei Ankunft muss ein Passagier-Lokalisierungsformular ausgefüllt werden, es gelten Ausnahmen für Anbieter wichtiger Dienstleistungen wie Spediteure, Lotsen und Schifffahrtspersonal.

Italien

Italien plant, seine Grenzen am 3. Juni für Bürger der EU, Großbritanniens, des Schengen-Raums, Andorras und Monacos wieder zu öffnen.

Einige Regionen treffen Vorkehrungen um sicherzustellen, dass durch die plötzliche Wiederöffnung keine neuen Coronavirus-Infektionsherde entstehen. Der Gouverneur Sardiniens hat vorgeschlagen, von Besuchern der Insel zu verlangen, dass sie bestätigen, dass sie in der Woche vor der Einreise negativ auf das Virus getestet wurden, oder dass sie sich bei ihrer Ankunft einem Test unterziehen.

Die Regionalregierung der Toskana sagt auf ihrer Website, dass jeder Besucher aus dem Ausland oder einer anderen italienischen Region 14 Tage lang unter Quarantäne gestellt werden muss. Es ist nicht bekannt, ob die Toskana diese Regelung bis zum 3. Juni umsetzen wird.

Auf der Internetseite der diplomatischen Vertretungen Deutschlands in Italien wurde am 29. Mai von nicht dringend erforderlichen Reisen nach Italien abgeraten.

Kroatien

Kroatien hat Mitte Mai seine Grenze zu Slowenien wieder geöffnet und wollte am 29. Mai die Grenze mit Österreich, der Tschechischen Republik, Ungarn und der Slowakei ebenfalls ausmachen.

Laut Angaben des kroatischen Tourismusministeriums dürfen Urlauber aus EU-Staaten nach Kroatien einreisen, wenn sie an der Grenze eine Buchungsbestätigung für eine Unterkunft vorlegen können.

Ankommende Personen werden nur dann gebeten, sich 14 Tage lang selbst zu isolieren, wenn sie mit einer mit Covid-19 infizierten Person in Kontakt gekommen sind.

Luxemburg

Die luxemburgische Grenze zu Deutschland wurde am 15. Mai wieder geöffnet.

Alle etwa 600.000 Bewohner sollten auf das Coronavirus getestet werden.

Niederlande

Die Grenzen sind für Reisende innerhalb des Schengen-Raums offen. Die Regierung hat jedoch nachdrücklich von nicht unbedingt notwendigen Reisen abgeraten.

"Die niederländische Regierung rät von Reisen jeglicher Art ab und fordert alle auf, so weit wie möglich zu Hause zu bleiben", erklärt sie mehrfach auf ihrer Website.

Einige wenige Urlauber aus Deutschland berichteten dennoch, sie seien freundlich aufgenommen worden.

Norwegen

Norwegen hat seine Grenzen geschlossen. Ausländische Reisende werden an der Grenze abgewiesen. Wer in Norwegen lebt oder arbeitet, kann einreisen, und die Flughäfen sind offen.

Das Außenministerium des Landes rät von allen internationalen Reisen ab, die bis zum 20. August nicht unbedingt notwendig sind.

Bis zum 15. Juni erwägt die Regierung Ausnahmeregelungen für die nordischen Länder. Bis zum 20. Juli werden Ausnahmeregelungen für einige nahe gelegene europäische Länder erwogen.

In Norwegen gilt eine 10-tägige Quarantäne für diejenigen, die von internationalen Reisen zurückkehren.

Österreich

Österreich hattz zunächst seine Landgrenzen zu Deutschland, Italien, der Schweiz, Liechtenstein, der Slowakei und der Tschechischen Republik geschlossen.

Wien plant, seine Grenze zu Deutschland am 15. Juni vollständig wieder zu öffnen - schon jetzt wird nur noch stichprobenartig kontrolliert. Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigte sich optimistisch, dass in der kommenden Woche (25.-31. Mai) ähnliche Verständigungen mit anderen Nachbarländern erreicht werden könnten.

Wer z.B. auf dem Luftweg nach Österreich kommt, muss ein ärztliches Attest mit einem negativen Coronavirus-Test vorlegen.

Das Zeugnis darf nicht älter als vier Tage sein.

Die Einreise auf dem Luftweg ist für Bürger aus Ländern außerhalb des Schengen-Raums verboten.

Polen

Im Prinzip ist die Grenze bis zum 13. Juni geschlossen, es wird streng kontrolliert, aber Lockerungen sind bereits in Kraft - allerdngs nicht für touristische Reisen. Seit dem 4. Mai 2020 gibt es keine 14-tägige Quarantäne mehr für die Personen, die wegen den beruflicher Gründe die Grenze überqueren wollen. Die neue Regelung betrifft auch Schüler und Studierende, die in Polen oder in Deutschland studieren.

Portugal

Einreisen für Arbeiter und LKW-Fahrer mit Warenverkehr sind über Portugals Landgrenze zu Spanien zugelassen, aber im Prinzip ist die Einreise für Touristen mindestens bis zum 15. Juni nicht erlaubt.

Seit dem 16. März gibt es Grenzkontrollen. Derzeit besteht außer auf den Azoren keine Quarantänepflicht für Ankommende.

Schweden

Schweden hat Grenzbeschränkungen eingeführt, die jedoch nur für nicht unbedingt erforderliche Reisen aus Ländern außerhalb der EU und des EWR gelten, mit Ausnahme von Großbritannien und der Schweiz.

Die Beschränkung trat am 19. März in Kraft und wurde bis zum 15. Juni verlängert.

Schweiz

Die Schweiz hatte am 13. März 2020 Grenzkontrollen eingeführt. Die Grenzen zu Deutschland, Österreich und Frankreich sollten am 15. Juni wieder öffnen, wenn es die Situation erlaubt.

Alle Reisebeschränkungen an der Grenze zu Italien bleiben bis auf weiteres in Kraft. Von einer möglichen Öffnung am 6. Juli ist die Rede.

Ausländischen Staatsangehörigen, die in die Schweiz einreisen wollen und keine gültige Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligung besitzen, wird die Einreise verweigert. Aber ab dem 8. Juni dürfen Unternehmen wieder Arbeitskräfte aus der EU und dem Efta-Raum rekrutieren.

Flugreisende aus dem Ausland können zur Zeit nur über die Flughäfen Zürich, Genf und Basel einreisen.

Die schweizerischen Behörden haben keine Quarantäne für Einreisende erlassen. Die Ankommenden müssen jedoch die behördlichen Hygiene- und Sozialabstandsregeln einhalten.

Rumänien

Rumänien hat die Grenze zu Ungarn wieder geöffnet.

Alledings müssen Einreisende im Prinzip weiterhin 14 Tage in Quarantäne.

Slowakei

Die slowakische Grenze zu Ungarn und der Tschechischen Republik ist seit dem 27. Mai wieder geöffnet, allerdings mit einigen Einschränkungen.

Bei einem Aufenthalt von weniger als 48 Stunden ist keine Quarantäne erforderlich.

Slowenien

Der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa hat die Coronavirus-Krise am 15. Mai für beendet erklärt - und unterstrichen, dass Slowenien dies als erstes Land der EU tue.

Die Coronavirus-Regeln gelten aber mindestens bis zum 31. Mai.

Spanien

Die Grenzen werden am 1. Juli wieder für Touristen geöffnet. Derzeit dürfen nur spanische Staatsbürger, in Spanien ansässige Personen (die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Land nachweisen müssen), Grenzgänger, Angehörige von Gesundheits- oder Altenpflegeberufen, die arbeiten wollen, und Personen, die höhere Gewalt oder eine Notlage nachweisen können, über spanische Häfen und Flughäfen einreisen. Zu den Ausnahmen gehören auch diplomatisches Personal und alle, die mit dem Warentransport betraut sind.

Seit dem 17. März sind die Grenzen zu Frankreich und Portugal geschlossen. Doch spanische StaatsbürgerInnen, in Spanien ansässige Personen, Pendler und Personen, die einen Nachweis über eine Notlage erbringen können, dürfen sie überqueren..

Gegenwärtig müssen Personen, die aus dem Ausland in das spanische Staatsgebiet einreisen, nach ihrer Ankunft 14 Tage lang in Quarantäne, doch wird diese am 1. Juli wieder abgeschafft.

Tschechische Republik

Am 26. Mai hat Tschechien die Grenzen Deutschland und Österreich und am 27. Mai die Grenzen zur Slowakei und zu Ungarn geöffnet, allerdings mit Einschränkungen - offenbar bis zum 13. Juni.

Die Einreise in die Tschechische Republik ist Touristen weiterhin nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlungen gegen das Infektionsschutzgesetz wie dem unerlaubten Betreten des Landes drohen Geldstrafen von bis einer Million Kronen, etwa 37.000 Euro.

BürgerInnen aus EU-Mitgliedsstaaten können einreisen, wenn sie Grenzpendler sind, in Tschechien eine Wohnung haben, um einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachzugehen, Verwandte zu besuchen oder an einer Universität zu studieren. Jeder muss sich bei der Einreise mit einem negativen Test auf COVID-19 ausweisen.

Ungarn

Die Grenzen zu Rumänien, der Slowakei, der Tschechischen Republik, Slowenien und Serbien sind offen, wenn auch mit Einschränkungen. Die Grenzen zu Kroatien sind mit einer Ferienreservierung ebenfalls offen. Die Grenze zu Österreich ist geschlossen.

Ausländer, die auch wenn sie Verwandte in Ungarn haben, einreisen, müssen 14 Tage in Quarantäne, es sei denn, sie haben einen Testnachweis, dass sie SARS-CoV-2-negativ sind.

Zypern

Zypern hat Pläne für die schrittweise Wiederaufnahme kommerzieller Flüge aus ausgewählten Ländern mit niedrigen Covid-19-Infektionsraten im Juni, um seinen lebenswichtigen Tourismussektor wieder anzukurbeln.

Verkehrsminister Yiannis Karousos sagte, dass die Flüge in zwei Phasen - am 9. und 20. Juni - aus zwei Gruppen von Ländern beginnen werden, die von einem beratenden Gremium medizinischer Experten ausgewählt wurden.

Die erste Gruppe besteht aus Griechenland, Malta, Bulgarien, Norwegen, Österreich, Finnland, Slowenien, Ungarn, Israel, Dänemark, Deutschland, der Slowakei und Litauen. Die zweite Gruppe setzt sich aus der Schweiz, Polen, Rumänien, Kroatien, Estland und der Tschechischen Republik zusammen. Nicht in der Liste enthalten sind die beiden wichtigsten Tourismusmärkte des Landes, die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien und Russland.

Karousos sagte, dass ab dem 9. Juni Passagiere, die aus Ländern der beiden Gruppen ankommen, drei Tage vor der Abreise ein Gesundheitszeugnis erhalten müssen, das bestätigt, dass sie coronavirusfrei sind.

Ab dem 20. Juni brauchen Passagiere aus der ersten Ländergruppe keine Gesundheitszeugnisse mehr, aber die Passagiere aus der zweiten Gruppe müssen sich diese nach wie vor besorgen.