Colosseum in Rom für Touristen wieder offen

no comment

Das berühmte Colosseum in Rom hat nach drei Monaten Zwangspause wegen der Coronakrise nun wieder geöffnet. Nur wenige Touristen durften hinein und mussten sich an strenge Hygienevorschriften halten. Vor der Coronakrise besuchten im Durchschnitt 20.000 Touristen am Tag das Colosseum. Jetzt waren etwa 300 erlaubt.