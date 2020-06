Vorrecht für Deutsche? Touristen dürfen schon ab Montag nach Mallorca

Deutsche TouristInnen können schon in wenigen Tagen wieder nach Mallorca reisen. Berichten mehrerer spanischer Medien zufolge stimmte die Zentralregierung in Madrid am Dienstag einem entsprechenden Pilotprojekt der Regierung der Balearen zu. Demnach dürfen ab dem 15. Juni bis zu 4000 Touristen nach Mallorca reisen, 1000 nach Menorca sowie 1000 nach Ibiza und die kleinere Nachbarinsel Formentera.

Die Regelung gilt laut Berichten ausschließlich für Deutsche, da die Infektionslage in der Bundesrepublik gut sei und der auf den Balearen entspreche, so die Begründung. Die vorzeitige Öffnung der Inseln für TouristInnen diene dazu, das Sicherheitsprotokoll zu erproben. Die Erlaubnis gelte nur für Reisende, die in Gruppen oder mit einem Veranstalter auf die Insel kommen. Die Ankommenden müssten nicht in Quarantäne. Der Zeitung "El Pais" zufolge verhandelt auch die Regionalregierung der Kanaren mit Madrid über eine solche Regelung.

Eine offizielle Bestätigung der Berichte lag zunächst nicht vor. Die Regierung der Balearen wolle im Laufe des Tages Details bekanntgeben.

Spanien öffnet seine Grenzen generell erst ab dem 1. Juli. Dann fällt die Quarantäne-Pflicht landesweit weg. Für kein anderes Land in Europa ist der Tourismus so wichtig wie für Spanien. Der Sektor macht zwölf Prozent der Wirtschaftsleistung im Land aus. Die meisten ausländischen TouristInnen kommen aus Großbritannien, gefolgt von den Deutschen.

Das Land macht sich ab dem 1. Juli auf einen regelrechten Touristenansturm bereit.

Spanien war mit bisher über 27.000 Toten besonders hart von der Coronavirus-Pandemie betroffen.