In einem Restaurant im niederländischen Renesse bedient neuerdings ein Roboter die Kundschaft. Besitzer Shaosong Hu hatte solch einen automatischen Angestellten bei einem Besuch in China gesehen und dachte sich: so einen will ich auch für mich.

In letzter Zeit stand der Roboter wegen Corona still. Nun soll er dabei helfen, die Social-Distancing-Regeln im Restaurant umzusetzen. Denn als Maschine hat er nicht das Problem, ansteckend zu sein.