Covid-sichere Umarmung, gefühlsecht

Ältere Patienten in einem Pflegeheim in Sao Paulo können ihre Angehörigen ohne Ansteckungagefahr durch einen Plastikvorhang umarmen - eine Möglichkeit, Familien zusammenzubringen, mitten in der Pandemie, die Brasilien heimsucht, mit mehr als 41.000 Toten und mehr als 800.000 Fällen.

Bruno Zani und seine Mitarbeiterin Maiara Martins besuchen auf freiwilliger Basis Pflegeheime in Sao Paulo, damit die Patienten die Erfahrung mit dem Vorhang machen können. Zani, ein Geschäftsmann, der seinen Lebensunterhalt mit der Organisation von Partys und Veranstaltungen verdient, nimmt in Anspruch, das Design erfunden zu haben - er nennt es "Hug Curtain".

Das Modell werde seither weltweit kopiert.

