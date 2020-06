Polizeigewalt gegen Indigene: Trudeau verlangt Aufklärung

In Kanada sorgt die brutale Verhaftung eines indigenen Anführers für Kritik. Allan Adam, Chef der Chipewyan, wurde am Mittwoch in Fort McMurray in Alberta von einem Beamten angesprochen. Laut Polizei war sein Nummernschild abgelaufen. Adam wurde ausfallend. Ein weiterer Beamter stürzte ihn zu Boden und verletzte ihn.

Zu viele schwarze und indigene Kanadier hätten Angst vor der Polizei, so Ministerpräsident Justin Trudeau. Dies sei unakzeptabel. Er forderte eine unabhängige transparente Untersuchung des Vorfalls.

Zwei Indigene seit Juni von Polizei erschossen

Auch in Kanada protestiert die "Black-Lives-Matter"-Bewegung gegen Rassismus und Polizeigewalt. In den vergangenen Wochen sorgten mehrere Fälle für Kritik: Unter anderem wurde am Freitag ein indigener Mann an der Ostküste von der Polizei erschossen, Anfang Juni eine Frau in Britisch-Kolumbien.