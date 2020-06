no comment

Auch in Gaza bewegt der Tod von George Floyd die Gemüter: Ayman El-Hosary malte das Konterfei des Ende Mai in den USA getöteten Afroamerikaners auf eine Mauer in Gaza Stadt.

Floyd starb in Minneapolis bei einem brutalen Polizeieinsatz. Sein Tod löste in den USA und weltweit Massenproteste gegen Rassismus aus.