"Ich bin das, was ich tue": Ameer Alhabi, Fotoreporter aus Syrien

Den Krieg in Syrien erlebte Mohammed Mashhadi als Jugendlicher am eigenen Leib. Im April 2012 wurde er bei einer Demonstration angeschossen. 2014 begann er zu fotografieren, als Autodidakt, unter dem Namen Ameer Alhalbi, um seine Familie nicht zu gefährden. Seine Bilder aus Aleppo gingen um die Welt. Seine Bilder aus Aleppo gingen um die Welt. 2016 starb sein Vater bei einem Bombenangriff. Ihm gelang die Flucht aus Syrien mit der Mutter. Er lebt und arbeitet heute in Frankreich.

Vom Kriegskind zum Fotoreporter

"Ich fühle mich anders. Und das ist nicht immer einfach. Manchmal ist es gut, und manchmal einfach zu viel", sagt der syrische Fotograf Ameer Alhalbi. Weil man einfach dazu gehören wolle, wie alle anderen.

Ameer Alhabi ist nicht wie alle anderen. Mit nur 24 Jahren hat er einige der furchtbarsten Kapitel des Krieges in seiner Heimat Syrien miterlebt und dokumentiert. Euronews-Reporterin Anelise Borges sprach mit Ameer Alhalbi über seine Arbeit und sein Engagement.

Ameer Alhabi: "Eine Journalistin wollte mir helfen und gab mir einen kleinen Fotoapparat; so fing es an. Es gab keine Schulen oder Universitäten, es gab nichts. Also schaute ich mir die Arbeit anderer Fotografen im Internet an, einige Monate später arbeitete ich für eine palästinensische Agentur, und noch ein paar Monate später für eine italienische, dann für eine französische."

Die Fotos von Ameer gaben ihm die Möglichkeit, den Krieg hinter sich zurückzulassen. Er erhielt politisches Asyl in Frankreich, wo er weiterhin das komplexe Verhältnis zwischen Volk und Macht dokumentiert.

Fotos über die "Gilets Jaunes"-Bewegung

Ameer Alhabi: "Frankreich ist ein Land, das sich sehr von Syrien unterscheidet. Hier habe ich Freiheit gefunden. Menschen können jederzeit demonstrieren. Vor 9 Jahren habe ich eine Revolution in Syrien erlebt, ich bin damit aufgewachsen. Deswegen habe ich mir die Demonstrationen hier angeschaut, habe die Proteste dokumentiert und mit den Menschen gesprochen."

Nach der Berichterstattung über die Protestbewegung der Gelbwesten "Gilets Jaunes" lancierte Ameer ein Projekt, um das Engagement von Organisationen, die soziale Ungerechtigkeit und Rassismus in Frankreich bekämpfen, zu dokumentieren.

Er sagt, er fühle sich nicht als Flüchtling. Er sei viel zu beschäftigt dafür.

Ameer Alhabi: "Seit ich hier bin, hatte ich die Möglichkeit, zu studieren, ich habe drei Jahre Französisch und Englisch gelernt. Dann begann ich, mit der Fotografie zu arbeiten, etwas, das ich sehr liebe. Das bin ich also. Ich bin das, was ich tue."