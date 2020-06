Covid-19: Jeder hundertste Bürger tot - Alzano Lombardo trauert

Für seine Corona-Toten hat Alzano Lombardo, eine kleine Stadt in der italienischen Provinz Bergamo, einen Gedenktag ausgerufen - etwa vier Monate nachdem vier Fälle im Krankenhaus der Stadt positiv getestet wurden. Seither war mehr als jeder hundertste Bürger der Stadt an der Pandemie gestorben - 139 von rund 13,700. Anteilsmässig doppelt so viele wie insgesamt in Italien (Statista) und sechsmal so viele wie in “normalen” Jahren.

Die Sommersonnenwende, der längste Tag des Jahres, werde zum Symbol für den "Sieg des Lichts über die Dunkelheit", so der Bürgermeister der hart getroffenen Gemeinde, Camillo Bertocchi - mit Gottesdienst und Danksagung an die Helfer.

Alzano Lombardo erlangte als einer der “ground zeros” Italiens traurige Berühmtheit. Eine Fehldiagnose Im Krankenhaus (“Guardian”) hatte dem Virus erlaubt, sich unter anderen Patienten und Krankenhausmitarbeitern auszubreiten. Nach einem ersten bestätigten Fall am 23. Februar ging die Provinz Bergamo erst mit dem Rest der Lombardei in Kontaktsperre – am 8. März.

su mit AP, AFP