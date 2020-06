Auf den ersten Blick sind es beunruhigende Zahlen, die das RKI am Sonntag veröffentlicht hat. Der R-Wert für die Sars-CoV-2-Epidemie in Deutschland wurde am 21.06 um 0.00 Uhr auf 2,88 geschätzt. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Coronavirus-Neuinfektionen von einer positiv getesteten Person ausgehen.

Derzeit steckt also eine kranke Person im Schnitt 2,88 weitere Personen an. Um eine Epidemie im Griff zu haben, muss der R-Wert Experten zufolge unter 1 liegen.

Allerdings ist bei dem Wert auch immer zu beachten, dass größere Ausbrüche, wie die in der fleischverarbeitenden Industrie - zuletzt bei Tönnies in NRW - vor allem bei einer geringen Grundzahl an Ansteckungen hohe Auswirkungen auf die Reproduktionszahl haben.

Das RKI weist zudem darauf hin, dass der Prozess durch Testen, Meldung an örtliche Behörden und Übermittlung an das RKI sich stark unterscheidet. Im Situationsbericht für Sonntag schreibt das Institut, dass der R-Wert "sensibel" ist. Die Zahl 2,88 bezog sich auf ein 4-Tage-Mittel und bildete nach Angaben des RKI das Infektionsgeschehen vor etwa einer bis zwei Wochen ab.

"Dieser Wert reagiert auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen empfindlich, wie sie etwa durch einzelne Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. Dies kann insbesondere bei einer insgesamt kleinen Anzahl von Neuerkrankungen zu verhältnismäßig großen Schwankungen führen."

Durch das sogenannte Nowcasting wird zusätzlich versucht, den Infektionsverlauf statistisch nachzumodellieren - durch Schätzung. Auf einer Basis von 7 Tagen ergab der am Sonntag berechnete R-Wert 2,03. Allerdings ist sowohl dieser Wert als auch das 4-Tage-R nur ein Mittel: Die Schätzung liegt zwischen 2,16 – 3,73 und für das 7-Tage-Mittel zwischen 1,60 – 2,49.

Der hohe R-Wert basiert daher auf "lokalen Häufungen", "insbesondere" der Massenausbruch in der Fleischfabrik Tönnies spiele hier eine Rolle.

"Da die Fallzahlen in Deutschland insgesamt auf niedrigem Niveau liegen, beeinflussen diese lokalen Ausbrüche den Wert der Reproduktionszahl relativ stark."

Dennoch müsse die Lage in Deutschland genau beobachtet werden, so das RKI. Wenn auch neben diesen Massenausbrüchen immer mehr Coronavirus-Ansteckungen gemeldet werden, schätzen die Experten die Lage neu ein. Eine Gefahr für eine zweite Welle, die sich Deutschlandweit verbreitet, besteht vorerst also wohl nicht.

An dieser Stelle werden wir am Nachmittag eine Aktualisierung der Situation veröffentlichen, sobald das RKI eine neue Einschätzung der Situation in Deutschland veröffentlicht hat.