Nilpferd-Baby Gloria mit Mutter im Außenbecken

Im "ZooParc de Beauval" in Saint-Aignan, 250 Kilometer südlich von Paris, ist Gloria die jüngste Attraktion. Gloria ist ein Nilpferd-Baby und gerade einmal zwei Wochen alt. Sie wurde am 7. Juni 2020 geboren. In Frankreich war das der Muttertag. Seit zwei Tagen ist sie mit ihrer Mutter im Außenbecken. Hier kann man sie auch Unterwasser durch eine Glasscheibe sehen. Im Moment sind Mutter und Tochter aus Sicherheitsgründen allein im Außenbassin. Später soll die kleine Gloria auch den anderen Nilpferden in dem Zoo vorgestellt werden.