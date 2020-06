Sein grafischer Geniestreich ist unzählige Male kopiert worden: Jetzt ist der Erschaffer des berühmten "I love New York"-Logos im Alter von 91 Jahren gestorben.

Milton Glaser, gebürtig im Stadtteil Bronx, kam die Idee in den 70er Jahren während einer Taxi-Fahrt durch seine Herzensstadt.

Die erste Skizze hängt heute im Museum of Modern Art in Manhattan. In dem Stadtteil verstarb Glaser nach Angaben seiner Frau an den Folgen eines Schlaganfalls. Einen wahren Boom erlebte das Emblem nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

Glaser zählte zu den Gründern des New York Magazine und erhielt 2009 die National Medal of Arts, den bedeutendsten Kunstpreis der US-Regierung. Glaser, der auch das Sesamstraßen-Logo und ein Plattencover von Bob Dylan erschuf, soll bis zuletzt in seinem Büro in der Nähe des Empire State Building gearbeitet haben. Am Computer statt am Skizzenblock.