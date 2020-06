Bulgaren machen lieber im Ausland Urlaub als zu Hause

In Bulgarien hofft der Tourismussektor darauf, dass viele Bulgaren im eigenen Land Urlaub machen. Doch das könnte sich als leerer Wunsch erweisen. Viele Bulgaren planen, den Urlaub im Ausland zu verbringen.

Dimitar Popov vom Verband bulgarischer Reiseveranstalter sagt: "Die Hoffnungen der Hotelbesitzer, dass sich der Tourismus ändern und bulgarische Urlauber wieder an die hiesigen Strände gehen, wurden enttäuscht. Das Geschäft mit den Sommerferien am Meer war schon immer recht konservativ. Das heißt, es war schwer, die Bulgaren anfangs von den bulgarischen Stränden wegzuholen. Jetzt ist es genau so schwer, sie wieder zurückzulocken."

Zwischen 2016 und 2019 ist die Zahl bulgarischer Touristen im benachbarten Griechenland um 16 Prozent gestiegen. Die Gründe hinter dem veränderten Reiseverhalten der Bulgaren sind komplex.

Valentin Spassov gehört zu denen, die eher in Griechenland oder der Türkei urlauben als zu Hause. Viele seiner Freunde und Angehörigen tun es ihm gleich. Er sagt, er bereue nichts.

"In bulgarischen Ferienresorts war immer irgendetwas falsch. Sie waren immer ziemlich teuer, die Strände waren teuer, das Essen war teuer. Der Urlaub hier ließ viel zu wünschen übrig. In Griechenland strecken sich die Strände drei Kilometer in jede Richtung. Die Hotels stehen nicht dicht nebeneinander. Man kann das Meer tatsächlich sehen und genießen. Das ist schön."

Die unberührten Teile der bulgarischen Stände schrumpfen angesichts immer neuer Hotels und Resorts. Investoren legen eine Menge Kreativität an den Tag, um ihre Bauprojekte durchzuziehen. Viele Gebäude entstehen so in eigentlich geschützten Gegenden, etwa Naturschutzgebieten.

Gegner neuer Urlaubsresorts fürchten unter anderem, die Landschaften hier könnten sich in Hotspots für Pauschaltouristen verwandeln. Bisher allerdings ist es ruhig, bringen auch Preisnachlässe oder Regierungshilfen nichts. Weder private noch öffentliche Strände sind sonderlich gut besucht.