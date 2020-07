Abstimmung über Putin-Verfassung geht zu Ende

In Russland endet die Abstimmung über die umstrittene Verfassungsänderung zur Verlängerung der Amtszeit von Präsident Wladimir Putin. Das Staatsoberhaupt selbst wählte in der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau. Mit dem neuen Grundgesetz könnte Putin bis 2036 und mit mehr Befugnissen im Amt bleiben. Laut der aktuellen Verfassung müsste er sich in vier Jahren zurückziehen.

Wegen der Corona-Pandemie hat der Kreml die Abstimmung auf eine Woche ausgedehnt. Zudem konnte man bis Dienstag online abstimmen, was 55 Prozent der Wähler laut Wahlkommission gemacht haben.

Geschenke sollen Wähler an die Urnen bringen

Um Putins Machtausweitung zu legitimieren, will der Kreml will eine hohe Wahlbeteiligung erreichen und lockt sogar mit Geschenken. Beschäftigte in staatlichen und öffentlichen Unternehmen wurden dazu gedrängt, wählen zu gehen, darunter auch der Ingenieur Alexander Pivchansky. "Ich bin gegen die Änderungen, die sie versuchen mit allen Mitteln durchzudrücken", sagt er. "Bei mir auf der Arbeit zwingen sie die Leute wählen zu gehen, um sicherzugehen, dass die Menschen wählen gehen, egal ob sie mit ja oder nein abstimmen. Die Propagandamaschine läuft auf vollen Touren und ich bin dagegen, also bin ich zum Wählen hergekommen."

Die WählerInnen können über insgesamt 206 Änderungen an der Verfassung abstimmen, darunter auch soziale Themen. "Wir haben mit Ja gestimmt", sagt der Moskauer Wähler Andrej. "Wir glauben, dass es Veränderungen in unserem Leben geben wird, dass es bei der Medizin Verbesserungen gibt."

Neue Verfassung liegt bereits in Buchhandlungen aus

Galina Polonskaya, euronews: "Fast 50 Millionen Menschen haben in den ersten fünf Tagen gewählt, trotzdem ist der heutige Tag laut Wahlkommission entscheidend. Die Wahlbeteiligung wurde nicht festgelegt. Die neue Verfassung wird bereits in Buchhandlungen verkauft. Darin steht, dass die Änderungen vom Tag der Veröffentlichung der landesweiten Ergebnisse an gelten."

Die Wahlkommission hat laut eigenen Angaben bislang keine größeren Verstöße feststellen können, sagte sie. Unabhängige WahlbeobachterInnen berichteten von Hunderten Meldungen über Verstöße.

Erste Ergebnisse werden nach Schließung der letzten Wahllokale in der Ostsee-Exklave Kaliningrad um 20.00 Uhr MESZ erwartet. Das flächenmäßig größte Land der Erde zählt elf Zeitzonen. Insgesamt sind 110,5 Millionen WählerInnen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.