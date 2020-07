Warum nicht mit dem Sofa in die Luft gehen? Klingt verrückt? Das konnte den 29-Jährigen Hasan Kaval nicht davon abhalten, es auszuprobieren. Mehr noch, denn er ging nicht allein zum Paragliden, sondern nahm einen Fernseher und eine Stehlampe mit in die Höhe, fest montiert am Sofa. So erhob er sich über Babadag im türkischen Oludeniz. Ziel der Aktion laut Kaval: Er habe zeigen wollen, wie sicher Paragliden als Sport sei.