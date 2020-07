Kaum Parade, aber Proteste in Paris - Euronews am Abend am 14.07.

🙃 Guten Abend!

🇫🇷 In Frankreich ist heute Nationalfeiertag - 👩‍⚕️ und es gab Proteste, denn in Corona-Zeiten ist einiges anders als sonst - auch auf den Champs-Elysées in Paris. Auch die Gesundheitsministerin aus Luxemburg sowie ihre Kollegen aus der Schweiz und Deutschland waren an diesem 14. Juli in der französischen Hauptstadt.

GesundheitsministerIn aus Luxemburg, der Schweiz und Deutschland in Paris Ludovic Marin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Das Dankeschön an VertreterInnen der Gesundheitsberufe Ludovic Marin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

"Keine Medaillen, keine Parade, echte Anerkennung" fordern Protestierende Rafael Yaghobzadeh/Copyright The Associated Press. All rights reserved

🇪🇺🇺🇸 Wegen dramatischer Coronavirus-Zahlen verschärft die EU das Einreiseverbot für die USA und andere Länder.

👩🏻‍🔬 Viele, die Covid-19 eigentlich hinter sich haben, leiden weiter unter offenbar geradezu chronischen Beschwerden.

- Wer ist der Mann, der weiterhin im Schwarzwald auf der Flucht ist?

👮🏼 Wegen rechtsextremer Morddrohungen, die von einer Frankfurter Wache aus abgeschickt wurden, ist der hessische Polizeipräsident zurückgetreten. Dabei reicht einigen dieser Rücktritt nicht aus, auch Hessens Innenminister steht weiter in der Kritik.

⚽️ Wusste Manuel Neuer, dass er da ein faschistische Lied singt?

🌎 Und wer ist Ghislaine Maxwell, die Freundin des mutmaßlichen Sex-Monsters Epstein? Sie wird jetzt in den USA befragt, um Licht in den Pädophilie-Skandal zu bringen, in den auch Prinz Andrew involviert sein soll.

🙂 Liebe Grüße aus dem sonnigen Lyon!