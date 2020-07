Etwa 100 Delfine am Strand von Valparaiso

no comment

An der Küste vor Valparaiso in Chile sind die ganz besonderen Bilder von einer Gruppe von etwa 100 Delfinen gedreht worden.

Die Menschen, die die Säugetiere gesehen haben, waren beeindruckt. Das Video wurde am 14. Juli 2020 in Vina del Mar in der Nähe eines bei Touristen sehr beliebten Strandes aufgenommen.

Oft begleiten Delfine Schiffe, die vor der Küste von Chile unterwegs sind, aber nur selten kommen sie dem Land so zahlreich so nah.